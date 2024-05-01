ВС РФ нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы, передает РИА Новости.

Он рассказал, что произошло три взрыва, второй взрыв был «очень мощный в направлении [площади] Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень».

По данным подполья, много машин скорой помощи проехало в данном направлении. Военные и сотрудники СБУ все оцепили вокруг Куликова Поля. Между двумя взрывами был слышен пуск ракеты противовоздушной обороны (ПВО) со стороны Школьного аэродрома, потом раздался менее сильный взрыв.

1 мая сообщалось, что в Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.