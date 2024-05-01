Спецназ полиции применил резиновые пули против митингующих в Тбилиси

Грузинский полицейский спецназ применил резиновые пули против митингующих, находящихся у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

В результате действий полиции по меньшей мере один протестующий получил ранение. Его оттащили к автомобилю скорой помощи, где начали оказывать помощь.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге опроверг информацию об использовании резиновых пуль, сообщает РИА Новости.

По его словам, сотрудники полиции не применяли резиновые пули, хотя имели на это полное основание. Силы правопорядка использовали установленные законом специальные средства: водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Журналисты выразили возмущение заявлением Дарахвелидзе, так как митингующие нашли резиновые пули на проспекте Руставели. В ответ чиновник выразил сомнение в том, что найденные пули были выпущены полицией.

До этого сообщалось, что протестующие против закона об иностранных агентах в Тбилиси на протяжении десяти минут безуспешно пытались поджечь российский флаг.

Ранее парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.