США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

США ввели санкции против руководителей медицинской службы и отдела социальной работы в колонии ИК-3, связанные с гибелью Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные госдепартамента.

Санкции также были наложены на директора колонии ИК-2 Александра Муханова, где Навальный отбывал наказание. В список лиц, подвергнутых санкциям, также попали начальник отдела социальной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы Алексей Лисюк.

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва отвергла заявления западных политиков о смерти Навального как необоснованные, поскольку нет окончательных данных от медиков и судебно-медицинских экспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального до выводов судебно-медицинских экспертов является саморазоблачением.

МИД РФ также заявил, что реакция из-за границы на смерть Навального была предвзятой и появилась всего через 15 минут после сообщения УФСИН. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Запад не должен вмешиваться во внутренние дела России в данной ситуации.

По данным ямальского управления ФСИН, Навальный скончался после того, как ему стало плохо после прогулки. Причины смерти устанавливаются.

Навальный был заключен после замены условного срока на реальное лишение свободы из-за нарушений режима. Ему были предъявлены обвинения по различным уголовным статьям, что привело к увеличению срока заключения до 19 лет.

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