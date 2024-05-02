В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что при обезвреживании украинских беспилотников в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что последствия аварий устраняют оперативные службы.

До этого губернатор Курской области Роман Старовой сообщал, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом.

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