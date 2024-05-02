Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура

Орловский губернатор Клычков: из-за дрона частично нарушено электроснабжение

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что при обезвреживании украинских беспилотников в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что последствия аварий устраняют оперативные службы.

До этого губернатор Курской области Роман Старовой сообщал, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Обоянским районом.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами