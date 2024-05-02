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Один из поджигателей синагоги в Варшаве оказался подростком

В Варшаве задержали несовершеннолетнего подозреваемого в поджоге синагоги

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Kacper Pempel/Reuters

Подозреваемый в попытке поджога синагоги в Варшаве был задержан полицией Польши. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее неизвестные атаковали здание синагоги, бросив коктейль Молотова. Сотрудник магазина рядом с синагогой сообщил, что «три молодых негодяя» ночью пытались поджечь здание, но значительного ущерба не нанесли.

16-летний гражданин Польши был задержан полицией и Агентством внутренней безопасности по подозрению в причастности к инциденту на улице Твардой в Варшаве.

В январе молодого неонациста осудили за попытку поджога синагоги в Германии. Пьяный молодой человек разбил стекло в синагоге в Эрмройте в ночь на 1 января 2023 года. Затем он попытался зажечь фейерверк, чтобы бросить его внутрь, но фейерверк не зажегся. Как уточняется, в тот момент в здании не было людей.

Несколько лет назад на напавшего на синагогу в Москве мужчину завели уголовное дело. 40-летний житель подмосковного Королева с канистрой бензина 1 октября открыл огонь в синагоге в центре Москвы. Он ранил охранника, а также угрожал устроить поджог в здании синагоги.

Ранее в столичном Отрадном возле синагоги ликвидировали террориста.

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