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Трамп обвинил Байдена в растрате средств на размещение нелегалов

Трамп: Байден тратит миллиарды на размещение нелегалов и не заботится о военных

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, заявил, что администрация президента Джо Байдена тратит миллиарды долларов на размещение в гостиницах нелегальных мигрантов, но не заботится об американских военных.

«Джо [Байден] тратит миллиарды и миллиарды долларов на гостиничные номера для нелегалов, подумайте об этом, гостиничные номера, роскошные гостиничные номера в Нью-Йорке и других городах для нелегалов. При этом наши солдаты, наши ветераны лежат на улицах и о них не заботятся», — сказал он.

Кроме этого, Трамп заявлял, что действующий глава государства не способен урегулировать ситуацию с массовыми пропалестинскими протестами в стране. Он подверг Байдена критике в связи с протестами в Колумбийском университете.

В конце апреля опрос CNN показал преимущество Трампа над Байденом в предвыборной гонке.

Ранее Трамп заявил, что сможет добиться освобождения Гершковича.

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