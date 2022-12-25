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Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии четвертой недели декабря. Военная операция на Украине, победа сборной Аргентины на чемпионате мира, протесты в Париже и другие кадры — в нашей фотогалерее.

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