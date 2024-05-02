В МИД России назвали создание виртуального консультанта МИД Украины позором

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала создание виртуального консультанта МИД Украины по консульским вопросам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

1 мая украинский МИД объявил, что при помощи технологий искусственного интеллекта создали виртуального консультанта по имени Виктория, которая будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.

При создании консультанта брали за основу внешность украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа. Артистку отсняли и оцифровали.

По словам Захаровой, использование образа темнокожей девушки является «позорным заигрыванием с расовой темой». Она назвала подобные шаги отработкой грантов по продвижению либеральной «толерантности», а также попыткой «замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий».

Дипломат обратила внимание, что в 2023 году представителем территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Вместе с тем она отметила, «грант закончился, и Чирилло закончилось вместе с ним».

«Так что отработают грант, пропадет и эта находка киевского режима, сути которого это все не изменит, — ксенофобия, расизм, неонацизм останутся его идеологической основой», — добавила Захарова.

Ранее в МИД РФ осудили идею властей Украины привлекать женщин к разминированию.