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Водителям объяснили, почему автомобиль не стоит улучшать своими руками

«За рулем»: необдуманные улучшения автомобиля могут привести к ДТП

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Сottonbro/Pexels

Российских водителей предостерегли от попыток улучшить автомобиль своими руками. Об этом пишет журнал «За рулем».

Среди основных «вредных» советов по улучшению автомобиля — целенаправленно ездить по лужам, чтобы помыть днище и подкрылки транспорта. Однако на практике попадание воды на двигатель может привести к повреждениям, предупредили автоэксперты. В частности, это может сказаться на сцеплении с дорожным полотном и, как следствие, привести к аварии.

Еще одна ошибка — добавлять в моторное масло различные добавки без необходимости. Также автоэксперты предостерегли водителей от замены штатных лампочек на улучшенные, поскольку зачастую они не дают ожидаемого эффекта. Не стоит устанавливать в автомобиле фильтры нулевого сопротивления, которые тоже обычно разочаровывают автомобилистов.

Кроме того, эксперты рекомендовали не увлекаться слишком частым мытьем двигателя, поскольку есть риск занести влагу в места, которые ее боятся. Лучше доверить это профессионалам, говорят специалисты.

До этого стало известно, сколько водитель может проехать на спущенном колесе. По словам автоэкспертов, машина сможет продвинуться на несколько метров до десятка километров. Они добавили, что если нет запаски, то можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места. На скорости 40 км/ч при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

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