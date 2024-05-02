На Украине сообщили о пожаре в Одессе

В Одессе начался пожар после того, как в городе был прилет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробностей нет. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы.

1 мая также сообщалось, что в Славянске в Донецкой народной республике (ДНР) произошел взрыв.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.