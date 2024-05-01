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ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью

Богомаз: над Стародубским МО Брянской области уничтожен беспилотник

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Стародубским муниципальным округом региона.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, на месте работают спецслужбы.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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