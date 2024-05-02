Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

По его словам, под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии прошло «совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота». В обсуждении участвовали бывшие глава МВД Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий. К консультациям по этой операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), рассказал политик.

В соответствии с их планами операция прошла 2 мая — в день футбольного матча. Игорь Палица, который является подручным Коломойского, руководил этой акцией на месте. За «успешное» ее проведение 6 мая 2014 года он был назначен губернатором Одесской области, заявил Медведчук.

9 апреля 2024 года в России заочно арестовали по подозрению в причастности к поджогу Дома профсоюзов участника неонацистской организации, гражданина Украины Демьяна Ганула.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Сторонники «Евромайдана», которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее в США запланировали встречу солидарности в десятую годовщину трагедии в Одессе.