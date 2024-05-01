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В столице Нигера подняли российские флаги

В нигерийской Ниамеи подняли российские флаги

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Mahamadou Hamidou/Reuters

На 15 кольцевых развязках столицы Нигера были установлены флаги России.Эта информация получена от источника в администрации Ниамея и передана РИА Новости.

«Мы подняли флаги стран, с которыми у нас наилучшие отношения. Украшение круговых развязок Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало городу замечательный эстетический и символический оттенок. Эта инициатива направлена на подчеркивание дружественных связей и сотрудничества между указанными странами», — поделился источник из администрации.

Собеседник отметил, что Нигер является частью Альянса государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали символизируют сотрудничество и дружбу между ними. Россия не входит в это объединение, поэтому размещение российского флага рядом с ними указывает на укрепление дипломатических и безопасных отношений между Нигером и Россией.

26 июля 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии объявила о свержении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был создан Национальный совет по защите отечества под руководством командующего гвардией Абдурахмана Чиани.

Уже 10 августа Чиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

В конце марта 2024 года состоялся телефонный разговор между лидерами России и Нигера, в ходе которого обсуждалась координация действий по борьбе с терроризмом.

Ранее США передислоцировали свои войска из Чада.

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