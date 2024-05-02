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Украинский дрон повредил линии электропередачи в поселке Поныри Курской области

Украинский беспилотник повредил линии электропередачи в Курской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации региона.

По словам Старовойта, в результате атаки населенный пункт остался без света. В настоящее время аварийные бригады начали работы по восстановлению электроснабжения.

До этого сообщалось, что над Обоянским районом Курской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

1 мая губернатор Старовойт призвал жителей Курской области быть бдительными из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Курская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. 28 апреля ВСУ в течение дня атаковали населенные пункты в пяти районах региона.

Ранее беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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