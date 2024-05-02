Стало известно, где российские подростки будут подрабатывать на каникулах

Больше половины — 52% — россиян уверены, что подработка в подростковом возрасте развивает самостоятельность, а 44% сказали то же самое об ответственности. 42% проголосовали за важность приобретения опыта работы. 41% респондентов обратили внимание на возможность накоплений. Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

13% участников опроса категорически против подработки подростков.

24% опрошенных россиян поделились, что их дети собираются подрабатывать на летних каникулах. 25% респондентов пока не в курсе планов ребенка. 16% ответили, что их чадо пока не планирует трудоустраиваться.

У 36% участников исследования нет детей.

На первом месте по популярности в рейтинге летних подработок для подростков находится курьерская служба (21%). Также много внимания уделено работникам склада (16%), продавцам-консультантам (13%) и помощникам на мероприятиях (13%). Четвертое место занимают официанты (9%), пятое — репетиторы (8%).

7% участников исследования отдали свои голоса промоутерам, по 4% — копирайтерам и бариста. 3% сказали, что их дети на лето станут выгульщиками собак, 2% — аниматором, 1% — няней.

34% респондентов выбрали другие варианты подработки на лето, например, автомеханик, парикмахер, библиотекарь, помощник по хозяйству и др.

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