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От груши до Хрюши: Николаю Валуеву – 50

Экс-чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву исполнилось 50 лет

Николай Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. Выдающийся российский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории.

В 2005-07 и в 2009 годах удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в 2008-08 годах был временным чемпионом мира. При этом в школьные годы Валуев занимался баскетболом и стал чемпионом России по баскетболу среди юношей младшего возраста. Кроме того, также в школе выполнил норматив мастера спорта по метанию диска.

В 2010 году Валуев завершил спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга, следствием которой стала акромегалия – рост спортсмена составляет 213 см. Он перенес две операции, однако хирурги не сумели убрать опухоль полностью, из-за чего боксер был вынужден оставить большой спорт.

После завершения карьеры занялся политической и общественной деятельностью. Валуев – депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Также является членом исполкома Федерации хоккея с мячом России и председателем общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». С 2016 года – ведущий детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

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