На Московской неделе моды показали костюмы из российско-индийской комедии с Галустяном

Телеканал ТНТ покажет на Московской неделе моды костюмы из российско-индийской комедии «Королек моей любви». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В рамках недели моды представят наряды главных героев фильма. Показ пройдет с 14 по 19 марта.

Костюмы разработал индийский дизайнер Нитин Картикея — основатель бренда Kartikeya из Нью-Дели, чьи коллекции ранее представлялись на крупнейших модных площадках Индии, включая Lakme Fashion Week. Также над нарядами трудилась российская художница по костюмам Ольга Королева.

«Все наши костюмы вдохновлены Индией — ее яркими красками, богатством тканей и природных оттенков. Эту атмосферу мы хотели перенести в фильм, поэтому нам было важно создать часть костюмов именно в Индии. Когда мы увидели наряды для нашего фильма, созданные Нитином, мы были абсолютно покорены. У него потрясающий вкус и мастерство — большая удача, что нам удалось с ним сотрудничать», — поделилась художница по костюмам.

«Королек моей любви» выйдет в кинопрокат 1 апреля. По сюжету полицейский Рамаш (Демис Карибидис) вступит в противостояние с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян). События приобретают неожиданный поворот, когда герои узнают, что они — братья. Мужчины решают расследовать свое разлучение и узнают, что в деле замешан покровитель города Сандурлаем.

