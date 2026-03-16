Двое рабочих разбились, упав в шахту лифта с 27-го этажа в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двое строителей упали в шахту лифта с 27-го этажа

В Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел 13 марта в высотке на Украинской улице. Рабочие убирались на 27-м этаже многоквартирного дома и рухнули в лифтовую шахту на бетонное основание. Мужчины получили тяжелые травмы, спасти их не смогли.

Известно, что работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Татарстане экскаваторщика придавило ковшом во время работ в поле. 34-летний работник строительной организации занимался демонтажем металлических конструкций и попросил оператора экскаватора поднять один из поддонов. Ковш машины неожиданно опустился и придавил рабочего. Мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда

