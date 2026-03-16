Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

РИА Новости: британский самолет-разведчик летает у Крымского полуострова
Alan Wilson/Flickr

Британский самолет-разведчик в данный момент совершает полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

По информации агентства, речь идет о Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

«Траектория его полета проходит напротив Севастополя», — подчеркивается в материале.

Журналисты уточнили, что этот самолет-разведчик регулярно осуществляет полеты над Черным морем.

В начале марта американский самолет-разведчик в течение двух дней летал вокруг Калининградской области. Депутат Государственной думы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что США направляют самолеты-разведчики к самому западному российскому региону для мониторинга военных кораблей и военных баз Вооруженных сил РФ. Парламентарий назвал Калининградскую область «костью в горле» у НАТО.

Ранее норвежский противолодочный самолет подлетел к Мурманску и отключил транспондер.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!