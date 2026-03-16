Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Британский самолет-разведчик в данный момент совершает полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

По информации агентства, речь идет о Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы Уэддингтон в Соединенном Королевстве, после чего пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

«Траектория его полета проходит напротив Севастополя», — подчеркивается в материале.

Журналисты уточнили, что этот самолет-разведчик регулярно осуществляет полеты над Черным морем.

В начале марта американский самолет-разведчик в течение двух дней летал вокруг Калининградской области. Депутат Государственной думы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что США направляют самолеты-разведчики к самому западному российскому региону для мониторинга военных кораблей и военных баз Вооруженных сил РФ. Парламентарий назвал Калининградскую область «костью в горле» у НАТО.

Ранее норвежский противолодочный самолет подлетел к Мурманску и отключил транспондер.