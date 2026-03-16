«Не наша проблема»: в НХЛ высказались о допуске российских хоккеистов

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что допуск российских игроков к международным турнирам не является проблемой лиги. Его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент я не готов высказывать свою позицию по этому вопросу. Сейчас это, по сути, не наша проблема», — высказался Дэйли.

12 марта министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу допуска сборной России по хоккею на международные турниры.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда также пропустила зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее российский хоккеист НХЛ подрался с канадским соперником.

 
