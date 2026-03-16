Во Франции призвали к диалогу с Россией по совету премьера Бельгии

Политик Филиппо призвал Париж взять курс на диалог с Москвой
Париж должен взять курс на нормализацию отношений с Москвой, как призвал это сделать Бельгию ее премьер-министр Барт де Вевер. Об этом заявил председатель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он назвал позицию де Вевера «чистым здравым смыслом» и адресовал бельгийскому премьеру оценку «браво». По словам политика, призыв к восстановлению диалога с Россией неизбежно разозлит «всех евросумасшедших», но на самом деле это «именно то, что нужно».

«Франция должна говорить то же самое, вести диалог и торговать с Россией без препятствий, а также избавиться от ЕС, который ведет ее к провалу», — поделился мнением Филиппо.

Де Вевер в своем заявлении, на которое ссылается французский политик, призвал ориентироваться на интересы Европы в условиях нынешнего энергетического кризиса и возобновить общение с Россией, чтобы импортировать ее дешевые энергоносители.

Бельгийский премьер также заявил, что Евросоюз должен начать с Россией переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы достичь «единственного решения» — сделки с Москвой.

Ранее Лавров рассказал, как ЕС пытался прорваться на переговоры по Украине.

 
