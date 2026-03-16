Компания экс-гендиректора «Яндекса» заключила крупный контракт с Meta

Компания Воложа Nebius заключила контракт с Meta на $27 млрд
Компания бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа Nebius Group заключила контракт с Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на долгосрочные поставки инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Nebius Group.

Сумма сделки составляет около $27 млрд.

«В рамках пятилетнего соглашения компания Nebius предоставит выделенные мощности на сумму $12 млрд в нескольких местах, используя одну из первых крупномасштабных платформ NVIDIA Vera Rubin», — отмечается в сообщении.

Первые поставки начнутся в 2027 году.

Nebius возникла после реструктуризации бывшей нидерландской компании Yandex N.V. После продажи российского бизнеса консорциуму инвесторов структура сосредоточилась на международных проектах и разработке технологий искусственного интеллекта.

11 марта Bloomberg писал, что компания Nvidia объявила о стратегических инвестициях в облачного провайдера Nebius, основанного Аркадием Воложем. По данным агентства, объем вложений составит $2 млрд.

В рамках соглашения компании намерены совместно разрабатывать и развертывать гипермасштабируемые облачные решения, ориентированные на задачи ИИ. Среди ключевых направлений сотрудничества называют создание ИИ-фабрик, а также проектирование и эксплуатация центров обработки данных нового поколения.

Ранее сообщалось, что Волож отказался от российского гражданства.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!