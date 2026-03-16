Россиян предупредили об опасности СМС-бомбинга

Эксперт Воронин: при СМС-бомбинге нужно обратиться в службу поддержки оператора
Одной из самых распространенных схем мошенников является СМС-бомбинг. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Суть схемы сводится к тому, что вначале жертве поступает огромное количество различных смс, которые могут имитировать взлом сразу нескольких сервисов и аккаунтов, например «Госуслуг», мессенджеров или банковских приложений, так как адреса отправки очень похожи на официальные, например, будут Gosusluugi вместо Gosuslugi», — рассказал специалист.

Он объяснил, что затем жертва получает телефонный звонок от мошенников, во время которого они представляются сотрудниками сотовых операторов, банков или органов государственной власти. Таким образом они сообщают пользователю о взломе его аккаунтов, для восстановления доступа к которым нужно сообщить код из сообщения или push-уведомления.

По словам эксперта, при такой атаке следует сразу же обратиться в службу поддержки оператора с просьбой ограничить возможность рассылок. Он также предупредил, что нельзя вступать с мошенниками в разговор и сообщать им личные данные или коды подтверждения.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники создали Telegram-бот, который имитирует официальную форму портала «Госуслуги». В министерстве отметили, что таким способом злоумышленники похищают деньги у жертв. В качестве примера ведомство привело обращение молодого человека, которого пригласили в группу РАНХиГС в мессенджере. Там он увидел сообщение от своего руководителя, в котором говорилось о необходимости завершить оцифровку архива.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми чатами поликлиник.

 
