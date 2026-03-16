В Госдуме заявили, что получать «Оскар» уже неприлично

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев в беседе с ТАСС заявил, что не смотрел 98-ю церемонию кинопремии «Оскар».

Бурляев назвал «Оскар» ярмаркой тщеславия. Он заявил, что отказался бы от участия в американской кинопремии, если бы его позвали. По его мнению, «Оскар» предал все христианские ценности.

«По-прежнему все жаждут получить эту «желтую болванку», обесцененную абсолютно, и которую получать-то уже неприлично», — заявил депутат.

15 марта в Голливуде прошла 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В номинации «лучшее документальное кино» победил фильм режиссера Дэвида Боренштейна и бывшего российского учителя Павла Таланкина «Господин Никто против Путина». Картина рассказывает об изменениях в российской школе после февраля 2022 года.

В Кремле отказались комментировать фильм «Господин Никто против Путина». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чтобы комментировать, нужно «хотя бы понять, о чем идет речь».

