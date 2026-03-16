В Тегеране допустили паузы в реализации проектов РФ и Ирана

Багаи: конфликт в Иране мог поставить на паузу проекты Москвы и Тегерана

Временная приостановка реализации проектов Ирана и РФ могла произойти из-за войны против Исламской Республики. Об этом заявил в ходе брифинга журналистам официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«В различных сферах сотрудничества существуют проекты, в реализации некоторых из них, возможно, в связи с существующими условиями и военным положением возникли паузы», — сказал дипломат.

Он отметил, что стороны прилагают все усилия для выполнения договоренностей и «продолжения двусторонних отношений», — отметил Багаи.

16 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России выступить в роли посредника в ситуации вокруг Ирана, если возникнет такая необходимость. Об этом ранее неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским абазам на Ближнем Востоке.

Ранее эксперт оценил роль России в конфликте на Ближнем Востоке.