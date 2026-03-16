Уголовное дело возбудили после нападения подростка с ножом в подмосковной школе

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения полростка с ножом в школе

Уголовное дело о покушении возбуждено в отношении семиклассника, напавшего на 13-летнего школьника с ножом в подмосковной школе. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, несовершеннолетний ударил мальчика ножом по дороге в школу. Пострадавшего госпитализировали. По информации Telegram-канала SHOT, мальчик получил ранение в шею, его экстренно прооперировали.

Подростки поссорились перед началом урока. В ходе конфликта нападавший схватил нож и трижды ударил оппонента. Следователи работают с нападавшим, устанавливают мотивы преступления.

До этого в Татарстане дети подрались и едва не устроили поножовщину в школе. Между подростками, которые занимались в одной спортивной секции, сложились неприязненные отношения. Один из них пришел на уроки с ножом в рюкзаке. Все закончилось дракой, которую остановил сотрудник образовательного учреждения, обошлось без пострадавших

Ранее в Коми подросток планировал напасть на школу с оружием и попал под арест.