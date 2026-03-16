Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Гормон стресса сбивает «внутренний навигатор» мозга, выяснили ученые

Shutterstock

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия) обнаружили, что гормон стресса кортизол ухудшает способность человека ориентироваться в пространстве, нарушая работу навигационной системы мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 40 здоровых мужчин. Каждый из них дважды проходил тест на пространственную ориентацию: в один день участники получали 20 мг кортизола, а в другой — плацебо. Во время выполнения заданий активность мозга фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Испытуемых помещали в виртуальную среду — большой луг, где им нужно было последовательно подходить к деревьям, которые исчезали при приближении. После этого участники должны были самостоятельно найти кратчайший путь обратно к исходной точке. В одной части эксперимента ориентиров не было, а в другой использовался постоянный визуальный маяк.

После приема кортизола участники справлялись с задачей значительно хуже. Они допускали больше ошибок при поиске начальной точки, причем ухудшение наблюдалось как при наличии ориентиров, так и без них.

Сканирование мозга показало, что кортизол изменяет активность нейронов, участвующих в формировании внутренней системы координат. В норме во время навигации в энторинальной коре активируются так называемые «сетчатые клетки», формирующие пространственную карту — своеобразный «внутренний GPS».

Под действием кортизола активность этих клеток становилась менее выраженной. Особенно заметно это было в условиях, когда внешние ориентиры отсутствовали.

По словам исследователей, результаты показывают, что стресс может нарушать способность мозга использовать внутренние навигационные карты, из-за чего человеку становится сложнее ориентироваться в пространстве.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!