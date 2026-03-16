Гормон стресса сбивает «внутренний навигатор» мозга, выяснили ученые

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Германия) обнаружили, что гормон стресса кортизол ухудшает способность человека ориентироваться в пространстве, нарушая работу навигационной системы мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 40 здоровых мужчин. Каждый из них дважды проходил тест на пространственную ориентацию: в один день участники получали 20 мг кортизола, а в другой — плацебо. Во время выполнения заданий активность мозга фиксировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Испытуемых помещали в виртуальную среду — большой луг, где им нужно было последовательно подходить к деревьям, которые исчезали при приближении. После этого участники должны были самостоятельно найти кратчайший путь обратно к исходной точке. В одной части эксперимента ориентиров не было, а в другой использовался постоянный визуальный маяк.

После приема кортизола участники справлялись с задачей значительно хуже. Они допускали больше ошибок при поиске начальной точки, причем ухудшение наблюдалось как при наличии ориентиров, так и без них.

Сканирование мозга показало, что кортизол изменяет активность нейронов, участвующих в формировании внутренней системы координат. В норме во время навигации в энторинальной коре активируются так называемые «сетчатые клетки», формирующие пространственную карту — своеобразный «внутренний GPS».

Под действием кортизола активность этих клеток становилась менее выраженной. Особенно заметно это было в условиях, когда внешние ориентиры отсутствовали.

По словам исследователей, результаты показывают, что стресс может нарушать способность мозга использовать внутренние навигационные карты, из-за чего человеку становится сложнее ориентироваться в пространстве.

Ранее была названа ежедневная привычка, эффективно снижающая риск тревоги и депрессии.