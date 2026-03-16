Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Британии опасаются роста уровня безработицы из-за конфликта в Иране

Telegraph: около 104 тысяч британцев рискуют потерять работу из-за войны в Иране
Евгений Биятов/РИА Новости

Около 104 тыс. человек в Великобритании могут лишиться работы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на экономистов.

В материале утверждается, что последствия боевых действий в Иране могут спровоцировать повышение уровня безработицы в Соединенном королевстве. В настоящее время соответствующий показатель составляет 5,2%.

Как объяснил представитель инвестиционного банка ING Джеймс Смит, компании могут начать увольнять сотрудников в случае дальнейшего роста цен на энергоносители. Работодатели будут вынуждены компенсировать убытки сокращением штата.

«[Безработица] зависит от того, как долго цены на энергоносители будут оставаться высокими. Если перебои продлятся около трех месяцев, то, я думаю, уровень безработицы превысит 5,5%», — предупредил эксперт.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис нанесет «сокрушительный удар» по экономике Европы. По словам журналистов, рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли в текущей ситуации закрывают заводы и переносят производства в США или Китай.

Ранее в США спрогнозировали крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
