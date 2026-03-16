В Британии опасаются роста уровня безработицы из-за конфликта в Иране

Telegraph: около 104 тысяч британцев рискуют потерять работу из-за войны в Иране

Около 104 тыс. человек в Великобритании могут лишиться работы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на экономистов.

В материале утверждается, что последствия боевых действий в Иране могут спровоцировать повышение уровня безработицы в Соединенном королевстве. В настоящее время соответствующий показатель составляет 5,2%.

Как объяснил представитель инвестиционного банка ING Джеймс Смит, компании могут начать увольнять сотрудников в случае дальнейшего роста цен на энергоносители. Работодатели будут вынуждены компенсировать убытки сокращением штата.

«[Безработица] зависит от того, как долго цены на энергоносители будут оставаться высокими. Если перебои продлятся около трех месяцев, то, я думаю, уровень безработицы превысит 5,5%», — предупредил эксперт.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис нанесет «сокрушительный удар» по экономике Европы. По словам журналистов, рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли в текущей ситуации закрывают заводы и переносят производства в США или Китай.

Ранее в США спрогнозировали крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном.