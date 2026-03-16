Назван простой способ ослабить вредные последствия бессонницы

Регулярные физические упражнения могут снижать симптомы тревоги и депрессии у людей с хронической бессонницей, а также улучшать качество сна. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты нескольких клинических исследований. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior (P&B).

Бессонница — одно из самых распространенных нарушений сна. Люди с этим расстройством испытывают трудности с засыпанием или часто просыпаются ночью, что приводит к усталости, снижению работоспособности и ухудшению качества жизни. При этом бессонница тесно связана с психическим состоянием: многие пациенты одновременно страдают тревожностью и депрессией.

По словам авторов исследования, эти состояния часто усиливают друг друга. Плохой сон ухудшает настроение, а тревога и подавленность, в свою очередь, мешают нормальному засыпанию, формируя замкнутый круг.

Ученые решили выяснить, может ли физическая активность стать немедикаментозным способом одновременно улучшить сон и психическое состояние пациентов. Авторы проанализировали данные семи клинических исследований с участием 336 взрослых пациентов с диагнозом хронической бессонницы. В них сравнивали людей, которые регулярно занимались физическими упражнениями, и контрольные группы без тренировок.

Программы тренировок различались. Участники выполняли быструю ходьбу, бег на беговой дорожке, велотренировки, силовые упражнения, йогу или тай-чи. Частота занятий варьировалась от одного раза в неделю до ежедневных тренировок, а продолжительность программ составляла от восьми до 24 недель.

Результаты показали, что у людей, регулярно занимавшихся физической активностью, значительно уменьшались симптомы тревоги и депрессии. Кроме того, они отмечали улучшение качества сна и снижение тяжести бессонницы.

Объективные измерения сна также подтвердили положительный эффект. Участники, занимавшиеся спортом, в среднем проводили примерно на девять минут меньше времени в состоянии бодрствования после ночного пробуждения. Это говорит о том, что сон становился более непрерывным.

В дальнейшем ученые планируют сравнить влияние физических нагрузок с когнитивно-поведенческой терапией — одним из наиболее эффективных методов лечения бессонницы.

