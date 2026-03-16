Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Пожилая женщина попала в больницу после того, как ее испугал гуманоидный робот

Daily Star: китаянка попала в больницу, испугавшись робота
YouTube

В Китае пожилая женщина была доставлена в больницу после того, как ночью испугалась гуманоидного робота, неожиданно появившегося у нее за спиной, пишет Daily Star.

Женщина сидела в телефоне во время короткой прогулки, когда заметила позади себя странную фигуру с включенными огнями. Робот тихо подошел китаянке, после чего та резко отскочила от него .По словам очевидцев, пенсионерка в этот момент закричала.

Как выяснилось, робот принадлежит местному образовательному центру и находился на улице в рамках рекламной кампании. Представитель центра заявил, что устройство не пыталось напугать женщину.

«Женщина остановилась посреди прохода, чтобы проверить телефон. Робот не мог ее обойти, поэтому просто остановился и ждал позади. Когда она обернулась и увидела его огни, это ее испугало, особенно учитывая поздний час», — говорится в заявлении
.
После происшествия женщину доставили в больницу из-за сильного испуга. По сообщениям СМИ, физических травм она не получила и вскоре была выписана.

Ранее в Китае показали на видео робота, который превращает человека в кентавра.

 
Теперь вы знаете
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
