Пожилая женщина попала в больницу после того, как ее испугал гуманоидный робот

В Китае пожилая женщина была доставлена в больницу после того, как ночью испугалась гуманоидного робота, неожиданно появившегося у нее за спиной, пишет Daily Star.

Женщина сидела в телефоне во время короткой прогулки, когда заметила позади себя странную фигуру с включенными огнями. Робот тихо подошел китаянке, после чего та резко отскочила от него .По словам очевидцев, пенсионерка в этот момент закричала.

Как выяснилось, робот принадлежит местному образовательному центру и находился на улице в рамках рекламной кампании. Представитель центра заявил, что устройство не пыталось напугать женщину.

«Женщина остановилась посреди прохода, чтобы проверить телефон. Робот не мог ее обойти, поэтому просто остановился и ждал позади. Когда она обернулась и увидела его огни, это ее испугало, особенно учитывая поздний час», — говорится в заявлении

После происшествия женщину доставили в больницу из-за сильного испуга. По сообщениям СМИ, физических травм она не получила и вскоре была выписана.

Ранее в Китае показали на видео робота, который превращает человека в кентавра.