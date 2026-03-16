Вишневый сок помогает при бессоннице, выяснили ученые

Nutrients: три типа соединений в соке вишни облегчают бессонницу у пожилых

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Института исследований старения Hebrew SeniorLife обнаружили, что сок кислой вишни может увеличивать продолжительность сна у пожилых людей с бессонницей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В предыдущих пилотных исследованиях ученые наблюдали за пожилыми людьми с нарушениями сна. Участники в течение двух недель ежедневно пили сок кислой вишни. Затем результаты сравнивали с периодом, когда те же люди получали плацебо.

Оказалось, что на фоне употребления вишневого сока участники в среднем спали дольше и реже просыпались ночью.

Исследователи связывают этот эффект с биологически активными веществами, содержащимися в кислой вишне. Среди них — мелатонин, гормон, регулирующий циркадные ритмы, триптофан, участвующий в синтезе серотонина, а также магний и флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами. По мнению авторов работы, сочетание этих соединений может одновременно влиять на уровень стресса, настроение и механизмы регуляции сна.

Ученые отмечают, что бессонница встречается у 40-70% пожилых людей. При этом лекарственные препараты для сна нередко вызывают побочные эффекты, поэтому поиск безопасных немедикаментозных способов улучшения сна остается актуальной задачей. Сок кислой вишни, богатый природными биоактивными веществами, может рассматриваться как один из таких вариантов.

Ранее ученые выяснили, что режим сна в молодости определяет продолжительность жизни.