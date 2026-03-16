Российский теннисист заявил, что Медведев может претендовать на попадание в топ-3

Российский теннисист Андрей Ольховский в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что, несмотря на поражение от Янника Синнера в финале турнира в Индиан-Уэллсе, Даниил Медведев может претендовать на место в топ-3.

«В первую очередь, надо поздравить Медведева. Он в полуфинале обыграл Алькараса, оказал достойнейшее сопротивление в финале Синнеру. У Даниила были шансы в матче с Синнером. С такой игрой можно реально претендовать на топ-3», — сказал Ольховский.

Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Синнер сделал десять подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.



