ЕС ввел санкции против компаний из Ирана и Китая

ЕС ввел санкции против трех компаний из КНР и Ирана, обвинив их в кибератаках

Евросоюз ввел санкции против двух китайских бизнесменов, а также двух компаний из КНР и одной из Ирана, обвинив их в кибератаках. Об этом заявили в Совете ЕС.

Для бизнесменов санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и блокировку их финансовых активов. Для юридических лиц — блокировку активов, а также полный запрет на взаимодействие с европейскими компаниями.

Уточняется, что под санкции попали китайские Integrity Technology Group и Anxun Information Technology, а также иранская Emennet Pasargad.

16 марта газета The Wall Street Journal сообщала, что американская компания Stryker, производящая медицинское оборудование, подверглась масштабной кибератаке со стороны Ирана. Компания сообщила о сбоях в своих внутренних системах, работающих на базе программного обеспечения Microsoft.

12 марта агентство Fars сообщало, что иранские киберспециалисты вывели из строя систему железнодорожных путей Израиля. Сообщалось, что все станции израильских железнодорожных линий оказались небезопасны для пользования до дальнейшего уведомления.

Ранее Нидерланды обвинили РФ в кибератаках на WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)- и Signal-профили госслужащих.