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Брал Кубок УЕФА, обижал Россию на ЧМ: кто возглавит ЦСКА

Хорватский футболист Ивица Олич станет новым главным тренером московского ЦСКА. На этом посту он сменит Виктора Гончаренко, об уходе которого красно-синие уже официально объявили.

41-летний хорватский специалист занимается тренерской деятельностью более трех лет, но своих главных успехов Олич добился пока что только в качестве футболиста, в том числе выступая и за армейцев.

Богатая карьера Олича, в ходе которой игрок однажды помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Как и многие другие югославские футболисты, Ивица Олич в самом начале своей профессиональной карьеры пытался пробиться на высокий европейский уровень. Для этого он в 19-летнем возрасте перебрался в Германию, где подписал контракт с &laquo;Гертой&raquo;. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Герты&raquo; во время игры против &laquo;Баварии&raquo; в 1999 году Как и многие другие югославские футболисты, Ивица Олич в самом начале своей профессиональной карьеры пытался пробиться на высокий европейский уровень. Для этого он в 19-летнем возрасте перебрался в Германию, где подписал контракт с &laquo;Гертой&raquo;. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Герты&raquo; во время игры против &laquo;Баварии&raquo; в 1999 году
С первого раза успешно проявить себя Оличу не удалось: в основу берлинской команды он не пробиться не смог, из-за чего вернулся в Хорватию. На родине он в течение двух лет сделал &laquo;Загреб&raquo; и загребское &laquo;Динамо&raquo; чемпионами страны, а сам дважды кряду стал лучшим бомбардиром национального первенства, чем заслужил вызов в сборную. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Швейцарии на Чемпионате Европы по футболу в 2004 году С первого раза успешно проявить себя Оличу не удалось: в основу берлинской команды он не пробиться не смог, из-за чего вернулся в Хорватию. На родине он в течение двух лет сделал &laquo;Загреб&raquo; и загребское &laquo;Динамо&raquo; чемпионами страны, а сам дважды кряду стал лучшим бомбардиром национального первенства, чем заслужил вызов в сборную. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Швейцарии на Чемпионате Европы по футболу в 2004 году
Отметили талант Олича и в Европе, но на этот раз в Восточной: заплатив за хорвата &euro;5 млн, ЦСКА оформил на тот момент рекордный трансфер для всего российского футбола. Эти вложения окупились сполна, ведь за три проведенных года в Москве Олич трижды стал в составе армейцев чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году помог красно-синим завладеть Кубком УЕФА. В те времена это был главный и первый успех в Европе для российских клубов в целом. На фото Ивица Олич в составе ЦСКА во время игры против бакинского &laquo;Нефтчи&raquo; в 2004 году Отметили талант Олича и в Европе, но на этот раз в Восточной: заплатив за хорвата &euro;5 млн, ЦСКА оформил на тот момент рекордный трансфер для всего российского футбола. Эти вложения окупились сполна, ведь за три проведенных года в Москве Олич трижды стал в составе армейцев чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году помог красно-синим завладеть Кубком УЕФА. В те времена это был главный и первый успех в Европе для российских клубов в целом. На фото Ивица Олич в составе ЦСКА во время игры против бакинского &laquo;Нефтчи&raquo; в 2004 году
После успехов в ЦСКА Олич предпринял очередную попытку построить карьеру в Германии. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Гамбурга&raquo; во время игры против &laquo;Шальке 04&raquo; в 2007 году После успехов в ЦСКА Олич предпринял очередную попытку построить карьеру в Германии. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Гамбурга&raquo; во время игры против &laquo;Шальке 04&raquo; в 2007 году
Но даже после переезда Олич все равно умудрился помочь России. В рамках отборочного этапа чемпионата Европы &mdash; 2008 хорват, отметившись голом, внес вклад в победу над Англией, благодаря которой в финальный турнир прошла именно российская сборная. Англичане же остались ни с чем. В итоге тот Евро для россиян оказался одним из самых успешных во всей новейшей истории: под руководством Гуса Хиддинка наша команда завоевала бронзу. Хорваты в свою очередь оступились в четвертьфинале. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Германии на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году Но даже после переезда Олич все равно умудрился помочь России. В рамках отборочного этапа чемпионата Европы &mdash; 2008 хорват, отметившись голом, внес вклад в победу над Англией, благодаря которой в финальный турнир прошла именно российская сборная. Англичане же остались ни с чем. В итоге тот Евро для россиян оказался одним из самых успешных во всей новейшей истории: под руководством Гуса Хиддинка наша команда завоевала бронзу. Хорваты в свою очередь оступились в четвертьфинале. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Германии на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году
После пару ударных лет в &laquo;Гамбурге&raquo; Оличем заинтересовалась мюнхенская &laquo;Бавария&raquo;. Именно с ней хорватский форвард и стал чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В том же сезоне-2009/10 &laquo;Бавария&raquo; могла оформить полноценный требл, выиграв Лигу чемпионов, но в финальном матче главного клубного турнира Европы сильнее оказался &laquo;Интер&raquo; Жозе Моуринью. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Баварии&raquo; в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА против &laquo;Интера&raquo; в 2010 году После пару ударных лет в &laquo;Гамбурге&raquo; Оличем заинтересовалась мюнхенская &laquo;Бавария&raquo;. Именно с ней хорватский форвард и стал чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В том же сезоне-2009/10 &laquo;Бавария&raquo; могла оформить полноценный требл, выиграв Лигу чемпионов, но в финальном матче главного клубного турнира Европы сильнее оказался &laquo;Интер&raquo; Жозе Моуринью. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Баварии&raquo; в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА против &laquo;Интера&raquo; в 2010 году
В той &laquo;Баварии&raquo;, которая постепенно шла к триумфу в Лиге чемпионов, Оличу со временем места уже не нашлось. Уход хорвата из клуба стал лишь частью кадровых перестановок в Мюнхене. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Вольфсбурга&raquo; во время игры против &laquo;Боруссии&raquo; в 2014 году В той &laquo;Баварии&raquo;, которая постепенно шла к триумфу в Лиге чемпионов, Оличу со временем места уже не нашлось. Уход хорвата из клуба стал лишь частью кадровых перестановок в Мюнхене. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Вольфсбурга&raquo; во время игры против &laquo;Боруссии&raquo; в 2014 году
Чтобы добиться попадания в сборную, Оличу пришлось проявлять себя в других клубах. Так, благодаря карьере в &laquo;Вольфсбурге&raquo; он смог поехать с Хорватией на чемпионат мира &mdash; 2014 в Бразилию, где отметился одним голом. Уже после этого Ивица вернулся в &laquo;Гамбург&raquo;. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Гамбурга&raquo; во время матча против ФК &laquo;Карл Цейсс&raquo; в 2015 году Чтобы добиться попадания в сборную, Оличу пришлось проявлять себя в других клубах. Так, благодаря карьере в &laquo;Вольфсбурге&raquo; он смог поехать с Хорватией на чемпионат мира &mdash; 2014 в Бразилию, где отметился одним голом. Уже после этого Ивица вернулся в &laquo;Гамбург&raquo;. На фото Ивица Олич в составе &laquo;Гамбурга&raquo; во время матча против ФК &laquo;Карл Цейсс&raquo; в 2015 году
Свою профессиональную карьеру футболиста Олич завершил летом 2017 года. В общей сложности на клубном уровне он забил 169 мячей и сделал 66 результативных передач в 503 матчах. На фото Ивица Олич в составе клуба &laquo;Мюнхен 1860&raquo; во время игры против ФК &laquo;Унион&raquo; в 2017 году Свою профессиональную карьеру футболиста Олич завершил летом 2017 года. В общей сложности на клубном уровне он забил 169 мячей и сделал 66 результативных передач в 503 матчах. На фото Ивица Олич в составе клуба &laquo;Мюнхен 1860&raquo; во время игры против ФК &laquo;Унион&raquo; в 2017 году
По завершении карьеры игрока Олич начал тренерскую деятельность и осенью 2017 года стал ассистентом Златко Далича в основной сборной Хорватии, которая на прошедшем в России мундиале-2018 дошла до финала, попутно выбив из плей-офф российскую сборную. На фото Ивица Олич с игроком сборной Хорватии Иваном Ракитичем во время матча с российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году По завершении карьеры игрока Олич начал тренерскую деятельность и осенью 2017 года стал ассистентом Златко Далича в основной сборной Хорватии, которая на прошедшем в России мундиале-2018 дошла до финала, попутно выбив из плей-офф российскую сборную. На фото Ивица Олич с игроком сборной Хорватии Иваном Ракитичем во время матча с российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году
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Как и многие другие югославские футболисты, Ивица Олич в самом начале своей профессиональной карьеры пытался пробиться на высокий европейский уровень. Для этого он в 19-летнем возрасте перебрался в Германию, где подписал контракт с «Гертой». На фото Ивица Олич в составе «Герты» во время игры против «Баварии» в 1999 году
С первого раза успешно проявить себя Оличу не удалось: в основу берлинской команды он не пробиться не смог, из-за чего вернулся в Хорватию. На родине он в течение двух лет сделал «Загреб» и загребское «Динамо» чемпионами страны, а сам дважды кряду стал лучшим бомбардиром национального первенства, чем заслужил вызов в сборную. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Швейцарии на Чемпионате Европы по футболу в 2004 году
Отметили талант Олича и в Европе, но на этот раз в Восточной: заплатив за хорвата €5 млн, ЦСКА оформил на тот момент рекордный трансфер для всего российского футбола. Эти вложения окупились сполна, ведь за три проведенных года в Москве Олич трижды стал в составе армейцев чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году помог красно-синим завладеть Кубком УЕФА. В те времена это был главный и первый успех в Европе для российских клубов в целом. На фото Ивица Олич в составе ЦСКА во время игры против бакинского «Нефтчи» в 2004 году
После успехов в ЦСКА Олич предпринял очередную попытку построить карьеру в Германии. На фото Ивица Олич в составе «Гамбурга» во время игры против «Шальке 04» в 2007 году
Но даже после переезда Олич все равно умудрился помочь России. В рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2008 хорват, отметившись голом, внес вклад в победу над Англией, благодаря которой в финальный турнир прошла именно российская сборная. Англичане же остались ни с чем. В итоге тот Евро для россиян оказался одним из самых успешных во всей новейшей истории: под руководством Гуса Хиддинка наша команда завоевала бронзу. Хорваты в свою очередь оступились в четвертьфинале. На фото Ивица Олич в составе сборной Хорватии во время игры против сборной Германии на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году
После пару ударных лет в «Гамбурге» Оличем заинтересовалась мюнхенская «Бавария». Именно с ней хорватский форвард и стал чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В том же сезоне-2009/10 «Бавария» могла оформить полноценный требл, выиграв Лигу чемпионов, но в финальном матче главного клубного турнира Европы сильнее оказался «Интер» Жозе Моуринью. На фото Ивица Олич в составе «Баварии» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА против «Интера» в 2010 году
В той «Баварии», которая постепенно шла к триумфу в Лиге чемпионов, Оличу со временем места уже не нашлось. Уход хорвата из клуба стал лишь частью кадровых перестановок в Мюнхене. На фото Ивица Олич в составе «Вольфсбурга» во время игры против «Боруссии» в 2014 году
Чтобы добиться попадания в сборную, Оличу пришлось проявлять себя в других клубах. Так, благодаря карьере в «Вольфсбурге» он смог поехать с Хорватией на чемпионат мира — 2014 в Бразилию, где отметился одним голом. Уже после этого Ивица вернулся в «Гамбург». На фото Ивица Олич в составе «Гамбурга» во время матча против ФК «Карл Цейсс» в 2015 году
Свою профессиональную карьеру футболиста Олич завершил летом 2017 года. В общей сложности на клубном уровне он забил 169 мячей и сделал 66 результативных передач в 503 матчах. На фото Ивица Олич в составе клуба «Мюнхен 1860» во время игры против ФК «Унион» в 2017 году
По завершении карьеры игрока Олич начал тренерскую деятельность и осенью 2017 года стал ассистентом Златко Далича в основной сборной Хорватии, которая на прошедшем в России мундиале-2018 дошла до финала, попутно выбив из плей-офф российскую сборную. На фото Ивица Олич с игроком сборной Хорватии Иваном Ракитичем во время матча с российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году
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