Названы города с подешевевшими квартирами

Студии в новостройках сильнее всего подешевели в Краснодаре: медианная цена квадратного метра за длинные новогодние выходные снизилась до 205 тыс. рублей (минус 2% к итогам декабря). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Снижение также зафиксировали в Новосибирске — до 207 тыс. рублей (минус 1,5%), Ростове-на-Дону — до 166 тыс. рублей (минус 0,9%) и Челябинске — до 235 тыс. рублей (минус 0,5%). Однокомнатные квартиры и апартаменты подешевели в Ростове-на-Дону до 213 тыс. рублей (минус 2,1%) и в Перми — до 178 тыс. рублей (минус 1,2%). В сегменте двухкомнатных снижение оказалось наиболее заметным в Уфе — до 172 тыс. рублей (минус 3,4%). Также цены опустились в Волгограде до 138 тыс. рублей (минус 2,6%), в Краснодаре до 160 тыс. рублей (минус 1,4%) и в Новосибирске до 167 тыс. рублей (минус 0,8%). Трехкомнатные лоты подешевели в Нижнем Новгороде — до 183 тыс. рублей (минус 1,9%), в Уфе — до 171 тыс. рублей (минус 1,2%) и в Краснодаре — до 146 тыс. рублей (минус 0,8%).

По данным сервиса, в среднем по городам-миллионникам по итогам первой половины января медианная цена квадратного метра студий составила 229 тыс. рублей и почти не изменилась относительно конца декабря (плюс 0,1%). «Квадрат» однокомнатных новостроек достиг 221 тыс. рублей (плюс 1,7%), двухкомнатных — 203 тыс. рублей (плюс 1,1%), трехкомнатных — 194 тыс. рублей (плюс 1,5%). Предложение за январские выходные немного сократилось: в сегменте студий и однокомнатных квартир на 5,8%, двухкомнатных — на 3,5%, трехкомнатных — на 5,5%.

Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров отметил, что в конце года спрос на новостройки активизировался на фоне ожиданий изменений в семейной ипотеке и новогодних скидок от девелоперов.

«Повышенная активность покупателей приводила к вымыванию более доступных лотов и росту медианных цен по миллионникам, однако в январе в отдельных городах и форматах аналитики все же видят снижение, что может быть связано с продолжающимися акциями и дисконтами», — отметил Белокуров.

По уровню цен среди городов-миллионников традиционно лидирует Москва: медианная стоимость квадратного метра в студиях составляет 572 тыс. рублей, в однокомнатных — 569 тыс. рублей, в двухкомнатных — 510 тыс. рублей, в трехкомнатных — 504 тыс. рублей. Среди самых низких значений сервис выделяет Воронеж в студиях (151 тыс. рублей) и Волгоград в однокомнатных (140 тыс. рублей), а также Самару в двухкомнатных (129 тыс. рублей) и трехкомнатных (133 тыс. рублей).

