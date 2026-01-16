Размер шрифта
В США назвали туалет и кухню главным «оружием» бомбардировщика B-2

19FortyFive: длительные полеты самолета B-2 обеспечивают бортовой туалет и кухня
U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Reuters

Туалет и кухня являются главным «оружием» стратегического бомбардировщика B-2 Spirit Военно-воздушных сил США, с помощью которых он может находиться в воздухе десятки тысяч часов. Об этом сообщило американское издание 19FortyFive.

«Несмотря на то что эти удобства редко встречаются на боевых самолетах, они являются не роскошью, а стратегическим инструментом, обеспечивающим экстремальную выносливость и глобальный охват за счет устойчивости человека», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что подобные удобства позволяют пилотам находиться в кабине самолета до 30 часов в относительном комфорте. Без туалета длительность полета бомбардировщика зависела бы от возможностей человека, следует из материала.

До этого военный эксперт Алексей Живов охарактеризовал американский бомбардировщик B-2 как самое мощное и дорогостоящее оружие Соединенных Штатов Америки, обладающее высокой степенью незаметности в небе. Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что B-2 не сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Ранее в США рассказали, чего ждать от бомбардировщиков B-2 в случае удара по России.

