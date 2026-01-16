Германия вернула Франции изъятые нацистами фрагменты древнего гобелена

Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн вернула во Францию два фрагмента гобелена из Байё, изъятых нацистами в 1941 году. О этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление музея в Германии.

«Во время инвентаризации в 2023 году была обнаружена стеклянная пластина с фрагментами ткани. Наряду с другими документами и благодаря маркировке удалось идентифицировать эти фрагменты как принадлежащие гобелену из Байё», — заявил директор государственного архива Шлезвиг-Гольштейна Райнер Херинг.

Как отмечается, гобелен из Байё представляет собой вышивку по льняному полотну длиной более 68 м. и высотой около 50 см. Изображения рассказывают историю завоевания Англии нормандцами, включая сцены решающей битвы при Гастингсе в 1066 году. Считается, что гобелен был вышит придворными ткачихами королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя.

В 1941 году специалист по старинным текстильным изделиям Карл Шлабов получил от нацистского режима поручение провести углубленное исследование гобелена из Байё. Он был сотрудником организации «Аненербе», занимавшейся изучением традиций «арийской расы». Эти два невышитых фрагмента льняной ткани были обнаружены в личном архиве Шлабова, умершего в 1984 году.

