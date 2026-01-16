Размер шрифта
Общество

В России предложили ввести проверку возраста покупателей на маркетплейсах

Общественник Павлов: на маркетплейсах нужно ввести проверку возраста покупателей
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

На маркетплейсах следует ввести проверку возраста покупателей, чтобы исключить продажу некоторых товаров несовершеннолетним. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Общественник отметил, что идентификацию покупателя нужно ввести как в момент оформления заказа, так и в момент его получения. По словам главы совета, сейчас на маркетплейсах широко распространены различная бытовая химия, ветеринарные препараты, энергетические напитки, пиротехника и так далее. При этом их могут купить несовершеннолетние, подчеркнул Павлов.

«И решение проблемы здесь — именно максимальная идентификация пользователей и максимальные штрафы как для самих маркетплейсов, так и для ПВЗ, которые требования по идентификации несовершеннолетних не соблюдают», — сказал председатель совета.

В декабре прошлого года в МЧС России сообщили, что маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах. По информации ведомства, площадкам были даны соответствующие поручения. В министерстве уточнили, что исключениями из запрета станут медицинские изделия и косметическая продукция.

Ранее россиянам объяснили, как определить подделку на маркетплейсах.

