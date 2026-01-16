Размер шрифта
В Токио произошли массовые перебои в движении поездов

В столице Японии произошли массовые перебои в железнодорожном сообщении
В Токио фиксируются массовые перебои в железнодорожном сообщении из-за проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает агентство Киодо.

Как отмечается, остановка движения поездов произошла на кольцевой линии Яманотэ – самой загруженной железнодорожной магистрали столицы Японии. Предварительно, причиной инцидента послужила неисправность в оборудовании электроснабжения. Подчеркивается также, что в настоящее время специалисты компании-оператора JR ведут работы по устранению неполадки, а восстановление работы железнодорожной линии ожидается около 13:00 по местному времени (7:00 мск).

По информации журналистов, возле железнодорожных путей около одной из станций ветки было обнаружено возгорание, которое уже ликвидировано. На данный момент не сообщается, связано ли оно с перебоем в электроснабжении.

Прекращение движения на самой загруженной линии японских электропоездов вызвало массовое скопление пассажиров на станциях по всему городу, передает агентство. В результате не менее семи человек на разных станциях нуждались в оказании медицинской помощи прямо на месте — они почувствовали себя плохо из-за большого скопления людей. Также из-за остановки линии Яманотэ операторы нескольких других смежных железнодорожных линий были вынуждены приостановить движение поездов.

