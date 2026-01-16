Россиянам рассказали, в каких случаях можно поменять дату рождения в паспорте

Россияне могут заменить дату рождения в документах, удостоверяющих личность, при усыновлении ребенка или при допущении ошибки в свидетельстве о рождении. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Дату рождения можно изменить только в том случае, если в первоначальных документах (свидетельство о рождении, куда вписывается дата рождения, указанная в справке из роддома) была допущена ошибка, но для этого необходимо обратиться в органы ЗАГС», — сказал эксперт.

Машаров добавил, что при усыновлении дату рождения можно изменить не более чем на три месяца. При этом процедура может быть пройдена только в том случае, если ребенку еще не исполнился год, уточнил член ОП.

Эксперт отметил, что изменить дату рождения усыновленного ребенка старше одного года можно через суд, но нужны уважительные причины. Например, по его словам, когда усыновители уже воспитывают одного ребенка и хотят, чтобы дети считались двойней.

Ранее россиянам разрешили добровольно ставить новую отметку в паспорте.