Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянам рассказали, в каких случаях можно поменять дату рождения в паспорте

Член ОП Машаров: поменять дату рождения в паспорте можно при усыновлении
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут заменить дату рождения в документах, удостоверяющих личность, при усыновлении ребенка или при допущении ошибки в свидетельстве о рождении. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Дату рождения можно изменить только в том случае, если в первоначальных документах (свидетельство о рождении, куда вписывается дата рождения, указанная в справке из роддома) была допущена ошибка, но для этого необходимо обратиться в органы ЗАГС», — сказал эксперт.

Машаров добавил, что при усыновлении дату рождения можно изменить не более чем на три месяца. При этом процедура может быть пройдена только в том случае, если ребенку еще не исполнился год, уточнил член ОП.

Эксперт отметил, что изменить дату рождения усыновленного ребенка старше одного года можно через суд, но нужны уважительные причины. Например, по его словам, когда усыновители уже воспитывают одного ребенка и хотят, чтобы дети считались двойней.

Ранее россиянам разрешили добровольно ставить новую отметку в паспорте.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634303_rnd_0",
    "video_id": "record::46697506-189e-464f-81c5-7809e6a5ff40"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+