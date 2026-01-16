Размер шрифта
Трамп заявил, что «Совет мира» по Газе был сформирован

Трамп: Совет мира по Газе сформирован
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что в качестве председателя «Совета мира» он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Он добавил, что при поддержке Египта, Турции и Катара будет заключено всеобъемлющее соглашение о демилитаризации с ХАМАС. Оно будет включать сдачу всего оружия и демонтаж всех туннелей движения.

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что инициативу американская сторона озвучила во вторник на переговорах в Париже. В обсуждении участвовали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

31 декабря сообщалось, что Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее CNN сообщил, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.

