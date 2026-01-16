В Киеве начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещение на фоне ударов по объектам энергетики. Об этом сообщил военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал скриншот записи в социальных сетях, на котором житель столицы Украины показал способ обогреть дом.

«Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит», — говорится в публикации.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики республики заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество в городе подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются.

Ранее на Украине заявили о планах России изолировать Одессу и Киев.