Общество

Над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор

SHOT: в Пермском крае сняли вспышку от пролетевшего болида
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Ярко-зеленое пламя в форме огненного шара было замечено в небе над Пермским краем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи, сделанной очевидцами событий, в ночном небе пронесся огненный шар. По мнению авторов канала, это могла быть мощная вспышка, вызванная пролетающим метеором.

Как отмечается в публикации, вспышку заметили водители, движущиеся по трассе ПермьКраснокамск автомобиля вечером 15 января. В публикации также уточняется, что, скорее всего, метеор сгорел в плотных слоях атмосферы, не достигнув земли.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае появится экологическая тропа к месту падения Тунгусского метеорита. Она должна быть проложена в заповеднике «Тунгусский» к 2028 году — к 120-летию со дня падения космического объекта. Название «Тропа Кулика» она получит в честь ученого-минералога Леонида Кулика. Это будет обустроенная по всем нормативам экотропа к эпицентру падения небесного тела, где был вал деревьев от его столкновения с поверхностью Земли.

Ранее ученый рассказал, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.

