Общество

В России оценили объемы производства красной икры

Росрыболовство: в России производят около 100 граммов красной икры на человека
Алексей Майшев/РИА Новости

В России производят около 100 граммов красной икры на одного жителя страны. Об этом РИА Новости сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Если и малышей кормить красной икрой, то да. <...> Надо учитывать, что у нас многие люди не едят ее из-за предпочтений», — сказал глава агентства.

Шестаков добавил, что для некоторых россиян икра считается важным продуктом для новогоднего стола, а для других — чуждым продуктом.

19 декабря прошлого года Шестаков сообщил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил он.

31 декабря зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что нехватки красной икры на рынке РФ нет. За 10 месяцев 2025 года в стране произвели 11,1 тысячи тонн лососевой икры, уточнил он.

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость бутерброда с красной икрой в России.

