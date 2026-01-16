Размер шрифта
Из бизнес-центра во Владивостоке из-за пожара эвакуировались 57 человек

Спасатели тушат пожар в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке
МЧС России

Спасатели тушат пожар в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке, эвакуировано 57 человек, открытый огонь ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что в 10:33 (3:33 мск) поступила информация о возгорании в ресторане на первом этаже в здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС уже через девять минут после получения сообщения.

На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 квадратных метров, проводится проливка места пожара.

В тушении было задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава.

В начале января сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.

