Аналитик рассказал о последствиях снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

Аналитик Демидов: снижение потолка цен ЕС на нефть из РФ не принесет проблем

Снижение потолка цен на российскую нефть Евросоюзом не принесет больших проблем. Об этом «Ленте.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, санкционные меры ЕС практически ничего не значат, так как российская сторона не поставляет нефть напрямую в европейские государства.

В случае снижения потолка цен может произойти краткосрочное увеличение дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции. Эти страны являются посредниками между РФ и ЕС.

По мнению аналитика, дисконт может исчезнуть через один-два месяца.

Демидов утверждает, что для Москвы гораздо важнее, какие санкции вводит Вашингтон.

Аналитик считает, что США могут поддержать инициативу ЕС из-за роста цен на нефть на 10-12%.

Накануне сообщалось, что Евросоюз решил внести изменения в регламент об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине, понизив потолок цен на российскую нефть. С 1 февраля потолок цен на российскую нефть, который действует с 3 сентября 2025 года и составляет $47,6, будет понижен до $44,1 за баррель, следует из решения.

Ранее цена нефти Brent достигла $66 за баррель.