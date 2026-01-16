Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Аналитик рассказал о последствиях снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

Аналитик Демидов: снижение потолка цен ЕС на нефть из РФ не принесет проблем
Eli Hartman/Reuters

Снижение потолка цен на российскую нефть Евросоюзом не принесет больших проблем. Об этом «Ленте.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

По его словам, санкционные меры ЕС практически ничего не значат, так как российская сторона не поставляет нефть напрямую в европейские государства.

В случае снижения потолка цен может произойти краткосрочное увеличение дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции. Эти страны являются посредниками между РФ и ЕС.

По мнению аналитика, дисконт может исчезнуть через один-два месяца.

Демидов утверждает, что для Москвы гораздо важнее, какие санкции вводит Вашингтон.

Аналитик считает, что США могут поддержать инициативу ЕС из-за роста цен на нефть на 10-12%.

Накануне сообщалось, что Евросоюз решил внести изменения в регламент об ограничительных мерах в связи с действиями России на Украине, понизив потолок цен на российскую нефть. С 1 февраля потолок цен на российскую нефть, который действует с 3 сентября 2025 года и составляет $47,6, будет понижен до $44,1 за баррель, следует из решения.

Ранее цена нефти Brent достигла $66 за баррель.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27634327_rnd_6",
    "video_id": "record::2ab91de3-14dd-4263-afbe-d03822f4f118"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+