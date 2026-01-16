Размер шрифта
Украинские олигархи лишились имущества в российском регионе

Сальдо: собственность украинских олигархов в Херсонской области перешла России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские олигархи лишились своего имущества в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на территории Херсонской области было много имущества, принадлежавшего олигархам. Сейчас оно является государственной собственностью России, ведется работа по его оформлению, добавил Сальдо.

Он отметил, что большая часть национализированного имущества останется в областной юрисдикции.

Параллельно собственность украинских олигархов продолжают изымать и в других регионах. Так, по словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, самые крупные активы уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам. Он отметил, что благодаря национализации имущества украинских олигархов в бюджет Крыма уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

Константинов заявлял, что жители полуострова поддерживают действия властей и «сами инициируют разные формы борьбы с правительством Украины, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов».

Ранее сообщалось, что в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Евгением Черняком.
 
