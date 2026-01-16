Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира

Нобелевский комитет отказал Трампу в звании лауреата премии мира
Kevin Lamarque/Reuters

Норвежский Нобелевский комитет разрешил президенту США Дональду Трампу оставить медаль Нобелевской премии мира представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

«Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет», — говорится в сообщении.

6 января лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. По ее словам, еще при получении награды она посвятила ее американскому лидеру, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же Трамп «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции.

15 января Трамп провел в Белом доме встречу с Мачадо. По итогам переговоров лидер оппозиции заявила, что подарила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. По информации телеканала Fox News, американский лидер принял ее.

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+