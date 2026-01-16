Нобелевский комитет разрешил Трампу оставить медаль премии мира

Норвежский Нобелевский комитет разрешил президенту США Дональду Трампу оставить медаль Нобелевской премии мира представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

«Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет», — говорится в сообщении.

6 января лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. По ее словам, еще при получении награды она посвятила ее американскому лидеру, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же Трамп «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции.

15 января Трамп провел в Белом доме встречу с Мачадо. По итогам переговоров лидер оппозиции заявила, что подарила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. По информации телеканала Fox News, американский лидер принял ее.

