Наука

Россиянам рассказали, как без таблеток снизить холестерин и сахар в крови

Врач Хритова: лечение корневых каналов зубов снижает холестерин и сахар в крови
У людей, которым требовалось лечение корневых каналов, после этой стоматологической процедуры улучшились показатели холестерина и сахара в крови, рассказала «Газете.Ru» врач — стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анастасия Хритова.

Лечение корневых каналов зубов достаточно распространенная процедура в стоматологической практике. Заключается в удалении пульпы, сосудисто-нервного пучка, из зуба. Процедура долгая, кропотливая и малоприятная, однако при использовании современной анестезии безболезненная. Данная манипуляция осуществляется при пульпитах и периодонтитах, когда в пульпе или уже за ее пределами (на корнях зубов) есть воспаление.

«Воспаление является следствием наличия патогенных микроорганизмов в полости зуба или за его пределами. Это влечет за собой наличие очага постоянной инфекции, который находится в организме человека, что может вызывать изменение соматического состояния. Бактерии из зуба и околокорневых тканей легко распространяются по кровотоку и могут вызывать неблагоприятные изменения в органах и тканях человека. Лечение корневых каналов зубов в таком случае ведет к значительному уменьшению патогенных микроорганизмов в очаге воспаления и, как следствие, к улучшению общесоматического состояния пациента и его показателей, что отмечается в многочисленных исследованиях», — объяснила доктор.

Важно регулярно, раз в полгода, приходить на осмотр к врачу-стоматологу, так как многие стоматологические заболевания протекают бессимптомно и являются хронической инфекцией в организме. Основные методы предупреждения стоматологических заболеваний — своевременная профилактика и лечение в кресле врача-стоматолога.

Ранее врач рассказал, в чем опасность популярных мочегонных чаев для похудения.

