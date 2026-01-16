Размер шрифта
Трамп принял Нобелевскую премию мира от лидера венесуэльской оппозиции Мачадо

Fox News: Трамп принял от Мачадо ее Нобелевскую медаль
AP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает Fox News.

По словам ведущего телеканала Брета Байера, Мачадо настаивала на том, чтобы вручить медаль Трампу.

15 января Трамп провел в Белом доме встречу с Мачадо.

6 января лидер оппозиции Венесуэлы заявила, что после атаки на страну готова отдать президенту США Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году. По ее словам, еще при получении награды она посвятила ее американскому лидеру, так как считала, что «он этого заслуживает». 3 января же Трамп «добился» того, что многие считали невозможным, отметила лидер оппозиции.

10 января Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу.

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы». После атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу Мачадо отмечала, что оппозиция страны готова взять власть в свои руки, однако Трамп заявил, что у нее нет поддержки в стране.

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.

